رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين إثر قصف الاحتلال قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئاسة تعرب عن أسفها واستغرابها للقرار الصادر عن "الخارجية الأميركية" بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة

- اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء اللبناني

- فصل 4 موظفين من مايكروسوفت بعد احتجاج على علاقات الشركة مع إسرائيل

- فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال

- 4 إصابات إحداها خطيرة في الضفة والاحتلال يمنع اجراء انتخابات نقابة الأطباء بالقدس

- غوتيريش يحذر من خطورة المستوطنات على حل الدولتين

- أبو ردينة: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني

- "فتح": فوز مرشح الحركة بمنصب نقيب الأطباء استفتاء شعبي على صوابية نهجها وتعبير عن التزام شعبنا ببرنامجها السياسي

- مئات الموظفين في الأمم المتحدة يطالبون بوصف الحرب على غزة بالإبادة الجماعية

* "الأيام":

- 70 شهيدا.. غارات وقصف عنيف على وسط القطاع وجنوبه

- الأمم المتحدة تحذر: المستوطنات الإسرائيلية تهديد وجودي لحل الدولتين

- أنباء أولية عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في غزة

- "الكابينت" سيناقش إخلاء الخان الأحمر بالإضافة الى تطبيق السيادة في الضفة

- واشنطن لن تمنح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة

- إصابات خلال عمليات اقتحام في محافظات عدة.. اعتداء على آبار عين سامية وإقامة بؤرة استيطانية جديدة

- "الأونروا" تحذر من سقوط الآلاف في غزة

- تركيا تغلق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الاسرائيلية

- الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من أسلحة المخيمات الفلسطينية

* "القدس":

- واشنطن تسحب تأشيرة الرئيس والوفد المرافق

- 70 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف جنوني

- وزراء خارجية أوروبيين يدينون عدوان الاحتلال الجديد على غزة والاستعمار في الضفة

- الهشلمون نقيبا للأطباء

- جرحى باقتحام نابلس وقرية سالم

- 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

- إسرائيل تعتزم وقف إسقاط المساعدات على غزة لتهجير السكان قبل اقتحامها

- وزير الخارجية التركي: العلاقات التجارية مع اسرائيل مقطوعة بالكامل