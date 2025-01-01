أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين إثر قصف الاحتلال قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- الرئاسة تعرب عن أسفها واستغرابها للقرار الصادر عن "الخارجية الأميركية" بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة
- اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء اللبناني
- فصل 4 موظفين من مايكروسوفت بعد احتجاج على علاقات الشركة مع إسرائيل
- فلسطين تطالب الدول بفرض حظر على تصدير الأسلحة للاحتلال
- 4 إصابات إحداها خطيرة في الضفة والاحتلال يمنع اجراء انتخابات نقابة الأطباء بالقدس
- غوتيريش يحذر من خطورة المستوطنات على حل الدولتين
- أبو ردينة: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني
- "فتح": فوز مرشح الحركة بمنصب نقيب الأطباء استفتاء شعبي على صوابية نهجها وتعبير عن التزام شعبنا ببرنامجها السياسي
- مئات الموظفين في الأمم المتحدة يطالبون بوصف الحرب على غزة بالإبادة الجماعية
* "الأيام":
- 70 شهيدا.. غارات وقصف عنيف على وسط القطاع وجنوبه
- الأمم المتحدة تحذر: المستوطنات الإسرائيلية تهديد وجودي لحل الدولتين
- أنباء أولية عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في غزة
- "الكابينت" سيناقش إخلاء الخان الأحمر بالإضافة الى تطبيق السيادة في الضفة
- واشنطن لن تمنح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة
- إصابات خلال عمليات اقتحام في محافظات عدة.. اعتداء على آبار عين سامية وإقامة بؤرة استيطانية جديدة
- "الأونروا" تحذر من سقوط الآلاف في غزة
- تركيا تغلق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الاسرائيلية
- الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من أسلحة المخيمات الفلسطينية
* "القدس":
- واشنطن تسحب تأشيرة الرئيس والوفد المرافق
- 70 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف جنوني
- وزراء خارجية أوروبيين يدينون عدوان الاحتلال الجديد على غزة والاستعمار في الضفة
- الهشلمون نقيبا للأطباء
- جرحى باقتحام نابلس وقرية سالم
- 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
- إسرائيل تعتزم وقف إسقاط المساعدات على غزة لتهجير السكان قبل اقتحامها
- وزير الخارجية التركي: العلاقات التجارية مع اسرائيل مقطوعة بالكامل