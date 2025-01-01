  1. الرئيسية
الأونروا: مستودعاتنا بمصر والأردن ممتلئة وجاهزة لتحميل 6 آلاف شاحنة لغزة

السبت 30 أغسطس 2025 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: مستودعاتنا بمصر والأردن ممتلئة وجاهزة لتحميل 6 آلاف شاحنة لغزة



القدس المحتلة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مستودعاتها في مصر والأردن "ممتلئة وجاهزة لتحميل حوالي 6 آلاف شاحنة" مساعدات إلى قطاع غزة.

وأفادت "الأونروا" في منشور على منصة شركة "إكس"، بأنه "يجب رفع الحظر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية التابعة للأونروا إلى غزة".

وأعادت الأونروا التأكيد أنها "تملك نظاما فاعلا لتوزيع المساعدات بشكل آمن وعلى نطاق واسع".

وأضافت: "مستودعاتنا في مصر والأردن ممتلئة وجاهزة لتحميل حوالي 6 آلاف شاحنة" إذا وافقت إسرائيل على إدخالها.

وشددت وكالة الأونروا على وجوب السماح لها بإدخال "المساعدات المنقذة للحياة عبر الطرق البرية".

