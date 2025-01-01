مسؤول أميركي: رفض منح تأشيرات لـ80 مسؤولا في السلطة الفلسطينية إضافة الرئيس عباس

وكالات - سما-

صرح مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية بأنه بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لثمانين مسؤولاً آخر في السلطة.

والقرار يمنع السلطة الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع السنوي للامم المتحدة الشهر المقبل .

وفي وقت سابق، صرّح مكتب الرئيس محمود عباس بأن "قرار وزارة الخارجية الأمريكية يتعارض مع القانون الدولي. على الإدارة الأمريكية التراجع عن قرارها والسماح للوفد الفلسطيني بالدخول".

القرار الأمريكي جاء بضغط من تل أبيب حيث من المقرر أن يشهد الاجتماع السنوي للدول الاعتراف بفلسطين من خلال مبادرة فرنسية سعودية .