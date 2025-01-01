  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أميركي: رفض منح تأشيرات لـ80 مسؤولا في السلطة الفلسطينية إضافة الرئيس عباس

السبت 30 أغسطس 2025 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أميركي: رفض منح تأشيرات لـ80 مسؤولا في السلطة الفلسطينية إضافة الرئيس عباس



وكالات - سما-

صرح مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية بأنه بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لثمانين مسؤولاً آخر في السلطة.

والقرار يمنع السلطة الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع السنوي للامم المتحدة الشهر المقبل .

وفي وقت سابق، صرّح مكتب الرئيس محمود عباس بأن "قرار وزارة الخارجية الأمريكية يتعارض مع القانون الدولي. على الإدارة الأمريكية التراجع عن قرارها والسماح للوفد الفلسطيني بالدخول".

القرار الأمريكي جاء بضغط من تل أبيب حيث من المقرر أن يشهد الاجتماع السنوي للدول الاعتراف بفلسطين من خلال مبادرة فرنسية سعودية .

الأكثر قراءة اليوم

القناة 15 العبرية : نتنياهو يبحث الجمعة خطة لاستبدال قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر

الرقابة تفرض تعتيما..قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بغزة وأنباء عن اسر المقاومة لجنود..

جيش الاحتلال يعلن العثور على جثتي اسيرين في غزة

واشنطن تمنع الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك..

القناة 12 العبرية : قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يصرون على صفقة وسيدعمون زامير بجلسة الكابينيت

مسؤولون بإدارة بايدن يعترفون لأول مرة: نتنياهو عرقل اتفاقات تهدئة غزة وكان العقبة الرئيسية وخشينا تشجيع “حماس”

ضابط اسرائيلي كبير يعلن استقالته احتجاجاً على أوامر "عملية مركبات جدعون" في غزة

الأخبار الرئيسية

القيادي في حماس باسم نعيم : مقاتلونا يتنافسون في البطولة على امتداد غزة ونثق في النصر

IMG_1404

بعد ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله.. رئيس أركان “أنصار الله”: العدوان الإسرائيلي على صنعاء “لن يمر دون عقاب”

IMG_1400

القسام بغزة تنشر صورة كُتب عليها "الموت أو الأسر"..

المجازر مستمرة..عشرات الشهداء والجرحى واسرائيل تلغي الهدنة الإنسانية بغزة

الرقابة تفرض تعتيما..قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بغزة وأنباء عن اسر المقاومة لجنود..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية