بعد ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله.. رئيس أركان “أنصار الله”: العدوان الإسرائيلي على صنعاء “لن يمر دون عقاب”

صنعاء/ وكالات/

قال رئيس هيئة الأركان العامة في قوات “أنصار الله” محمد عبد الكريم الغماري، مساء الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، “لن يمر دون عقاب”.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة بعد ساعات من إعلان إعلام عبري بأن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال الغماري، الخميس.

وقال الغماري، إن “استهداف العدو الصهيوني للأحياء المدنية في صنعاء لن يمر دون عقاب”.

وشدد على أن “اليمن لن يتراجع عن إسناد غزة مهما كان حجم الاستهداف أو التضحية”.

وأضاف أن “التصعيد الصهيوني في غزة أو تجاه اليمن ليس دليل قوة بل دليل عجز وفشل في تحقيق أهدافه على مدى قرابة العامين، وسيواجه بالتصعيد”.

وحيا الغماري، صمود فلسطينيي غزة، الذي وصفه بـ”التاريخي”، ومقاتلي الفصائل الفلسطينية الذين نعتهم بـ”الأبطال” الذين يستعدون “لتلقين العدو الخسائر الفادحة في تصعيده تجاه مدينة غزة”.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف الجيش الإسرائيلي عن محاولته اغتيال الغماري، ووزير دفاع الجماعة محمد العاطفي، في هجومه على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس.

ونقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة: “حاولنا أمس (الخميس) تصفية رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم، إلى جانب كبار قادة حكومة الحوثي (لم يذكرهم)، وما زلنا ننتظر نتائج الهجوم”.

وأضاف: “تم تنفيذ الهجوم بفضل معلومات استخبارية دقيقة عن اجتماع كبار قادة الحوثيين، وفي غضون مدة وجيزة، تم الحصول على موافقة القيادة السياسية ورئيس أركان الجيش (إيال زامير)، وتم تنفيذ الهجوم”.

والخميس، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان: “هاجم سلاح الجو بشكل موجه بدقة هدفًا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء”.

بينما قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إنه “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء”.