السبت 30 أغسطس 2025 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع القناة 12 العبرية : غالبية الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو ويؤيدون صفقة تبادل



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة "12" الإسرائيلية اليوم ، أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي لا يثق في تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لم يكن على علم بعمل مستشاريه الإعلاميين لصالح دولة قطر.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 58% من المشاركين لا يصدقون نتنياهو في هذه القضية، مقابل 27% فقط يصدقونه.

ويشير الاستطلاع إلى أن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل أن توقع صفقة لإعادة جميع المحتجزين والقتلى، في حين يؤيد 31% فقط عملية عسكرية لاحتلال غزة.

وتزداد نسبة تأييد الصفقة بشكل كبير بين مؤيدي المعارضة، حيث وصلت إلى 85%، بينما تبلغ 33% فقط بين مؤيدي الائتلاف الحكومي.

وفيما يتعلق بالشخصية الأنسب لقيادة كتلة المعارضة، يرى 35% من مؤيدي المعارضة أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت هو الأنسب، يليه غادي آيزنكوت بنسبة 19%، ثم يائير لبيد ويائير جولان بنسبة 10% لكل منهما.

وحول أداء المسؤولين، قيّم 60% من الجمهور أداء رئيس الأركان إيال زامير بأنه "جيد إجمالا"، مقابل 19% وصفوه بالضعيف.

كما كشف الاوتطلاع عن رفض واسع النطاق (77%) لقرار الحكومة بتخصيص 10 ملايين شيكل لتمويل رحلات اليهود المتدينين إلى مدينة أومان الأوكرانية، حيث أيد القرار 15% فقط من المشاركين. وحتى في صفوف مؤيدي الائتلاف الحكومي، سجلت نسبة الرفض 59%.

