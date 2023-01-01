  1. الرئيسية
القسام بغزة تنشر صورة كُتب عليها "الموت أو الأسر"..

السبت 30 أغسطس 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

نشرت كتائب القسام في غزة صورة كُتب عليها عبارة "نذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 11 آخرين في كمين حي الزيتون.

وفرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان غارات إسرائيلية على مواقع قرب حي الزيتون والجيش يطلق مزيدا من القنابل الضوئية.

واضافت ان جندي إسرائيلي أفاد بسماع أصوات من أجهزة اتصال كانت بحوزة الجنود المفقودين في حي الزيتون.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباكات تدور وجها لوجه بالرشاشات بين عناصر حماس وقوات إسرائيلية في حي الزيتون.

واشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اشتباه بأن 4 جنود في عداد المفقودين وترجيحات بتعرضهم للأسر.

وقالت ان المروحيات الست التي أرسلها الجيش للإجلاء تعرضت لنيران كثيفة في حي الزيتون.

واضافت ان عدد كبير من عناصر القسام شاركوا في الهجوم بحي الزيتون واستهدفوا مواقع محصنة.

وقالت ان عناصر كتائب القسام بادروا بهجوم شرس ضد قوة إسرائيلية وأعدوا لها كمائن في حي الزيتون.

واكدت القنوات الاسرائيلية إن الحدث في حي الزيتون من أصعب الأحداث منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

