الرقابة تفرض تعتيما..قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بغزة وأنباء عن اسر المقاومة لجنود..

السبت 30 أغسطس 2025 01:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرقابة تفرض تعتيما..قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بغزة وأنباء عن اسر المقاومة لجنود..



القدس المحتلة/سما/

ذكرت مواقع إسرائيلية أن المقاومة نفذت عدة هجمات ضد قوات الاحتلال في غزة ووصفت الحدث بأنه صعب واوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود وان طائرات مروحية تجلي الجرحى من المكان.

وقالت مواقع اخبارية عبرية ان الحديث يدور ايضا عن فقدان الاتصال باربعة جنود حتى الان.

واضافت المواقع العبرية بأن هناك أكثر من هجوم صعب في قطاع غزة. وان القوات الجوية بدأت غارات مكثفة في منطقة خان يونس ومدينة غزة من الجو والبر .

وبحسب إعلام إسرائيلي فإن هناك أنباء عن مقتل جندي وإصابة آخرين في الحدث الصعب في قطاع غزة وان مروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف بعد أنباء عن حدث صعب في غزة.

وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن الجنود تعرضوا لكمين في حي الزيتون ما أدى لحدث أمني صعب .

