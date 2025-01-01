  1. الرئيسية
انتخاب الدكتور صلاح الهشلمون نقيبا للأطباء في فلسطين

الجمعة 29 أغسطس 2025 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

فاز الدكتور صلاح الهشلمون بمنصب نقيب الأطباء الفلسطينيين بعد منافسة انتخابية مع تحالف ضم حركة حماس وفصائل اليسار والمستقلين.

وأكدت حركة فتح أن فوز الهشلمون الساحق "يُعد استفتاء شعبيا" على صوابية نهجها وبرنامجها السياسي.

وفي بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الجمعة، اعتبرت "فتح" أن نتيجة الانتخابات تأتي التزاما بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي تقوده الحركة، والذي يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت الحركة على أن استدامة العملية الديمقراطية في المؤسسات والنقابات هي "ضرورة وطنية" للحفاظ على المشروع الفلسطيني من "المشاريع التآمرية والتصفوية".

وأشارت إلى أن هذا الفوز يأتي بعد سلسلة انتصارات في نقابات المحامين والمهندسين والعمال والجامعات، معتبرةً أن ذلك يعكس ثقة الشعب ببرنامجها الوطني.

وتطرق البيان إلى اقتحام قوات الاحتلال لمجمع النقابات المهنية في القدس واعتقال مرشح الحركة، الدكتور سمير المطور، معتبرا ذلك محاولة من الاحتلال لمصادرة الحق الديمقراطي للشعب الفلسطيني.

وأشاد البيان بصمود الأطباء في القدس الذين مارسوا حقهم في الاقتراع رغم التهديدات.

واختتمت "فتح" بيانها بتوجيه التحية إلى الأطباء الفلسطينيين الذين يواصلون عملهم تحت "وطأة إرهاب الاحتلال"، مؤكدة أن تضحياتهم هي "رافعة من روافع مشروع شعبنا الوطني".

