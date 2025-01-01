القسام : سنعلن عن كل محتجز قُتل نتيجة العدوان باسمه وصورته وإثبات مقتله

غزة/سما/

قالت حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، إنها ستعلن عن كل محتجز يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله.

وأضافت: "سنحافظ على المحتجزين بقدر استطاعتنا وسيكونون بأماكن القتال والمواجهة في نفس ظروف المخاطرة والمعيشة، و نتنياهو ووزراؤه قرروا تقليص عدد المحتجزين الأحياء إلى النصف وأن تختفي معظم الجثث القتلى إلى الأبد".

وتابعت: "نحن في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية وسنلقن الاحتلال دروسا قاسية، جيش الاحتلال سيدفع ثمن خطط قادته من دماء جنوده وستزيد فرص أسر جنود جدد، وخطط إسرائيل باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادتها السياسية والعسكرية".