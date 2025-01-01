  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئاسة تأسف وتستغرب قرار واشنطن حجب التأشيرات عن وفدها للأمم المتحدة

الجمعة 29 أغسطس 2025 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تأسف وتستغرب قرار واشنطن حجب التأشيرات عن وفدها للأمم المتحدة



رام الله/سما/

أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأكدت الرئاسة، في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل رئيس حكومة "الحوثيين" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

القناة 15 العبرية : نتنياهو يبحث الجمعة خطة لاستبدال قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر

جيش الاحتلال يعلن العثور على جثتي اسيرين في غزة

بيروت : مخاوف في لبنان من حظر "حماس" وسط خطة لتسليم سلاح المخيمات الفلسطينية

سفيرة إسرائيلية تتحدث عن تشاؤم الذكاء الاصطناعي من مستقبل الاحتلال

مسؤولون بإدارة بايدن يعترفون لأول مرة: نتنياهو عرقل اتفاقات تهدئة غزة وكان العقبة الرئيسية وخشينا تشجيع “حماس”

واشنطن تمنع الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك..

الأخبار الرئيسية

القسام : سنعلن عن كل محتجز قُتل نتيجة العدوان باسمه وصورته وإثبات مقتله

واشنطن تمنع الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك..

مئات الالاف يتظاهرون في أستراليا دعما لفلسطين وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

10% من سكان القطاع ..الصحة : 63,025 شهيدا و 159,490 حصيلة حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ بدء عدوان الاحتلال

مسؤولون بإدارة بايدن يعترفون لأول مرة: نتنياهو عرقل اتفاقات تهدئة غزة وكان العقبة الرئيسية وخشينا تشجيع “حماس”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية