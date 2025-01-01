  1. الرئيسية
مئات الالاف يتظاهرون في أستراليا دعما لفلسطين وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

الجمعة 29 أغسطس 2025 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

تظاهر مئات آلاف الأستراليين دعما للقضية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بعد أسبوعين من إعلان الحكومة الأسترالية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت منظمة Palestine Action Group الأسترالية إن أكثر من 40 تظاهرة نُظمت في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، وقدرت مشاركة نحو 350 ألف شخص في المسيرات، بينما أشارت الشرطة إلى أعداد أقل في بعض المدن.

وأوضح المنظم جوش ليس في سيدني أن المتظاهرين خرجوا "للمطالبة بإنهاء ما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة، وللمطالبة بأن تفرض الحكومة عقوبات على إسرائيل".

وقالت هيئة المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين التي تمثل الجالية اليهودية في البلاد، إن هذه التظاهرات خلقت "بيئة غير آمنة ولا ينبغي أن تُقام".

وخلال الأسبوع الماضي، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من هجماته الشخصية ضد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إذ قال: "أعتقد أن سجله قد تلوث إلى الأبد بالضعف الذي أبداه في مواجهة هؤلاء الوحوش الإرهابيين من حركة حماس".

وكان قد وصفه في وقت سابق بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".

ومن جهته، أكد ألبانيزي أنه لا يأخذ هذه الانتقادات "على محمل شخصي"، مشددا على أنه يتعامل مع قادة الدول الأخرى باحترام.

يذكر أن قرار الحكومة الأسترالية بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، المقرر في سبتمبر، تم اتخاذه في 11 أغسطس، وجاء بعد أن شارك عشرات الآلاف في مسيرة ضخمة فوق جسر هاربر الشهير في سيدني دعمًا لفلسطين.

