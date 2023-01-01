  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير: تركيا هي "حماس"

الجمعة 29 أغسطس 2025 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير: تركيا هي "حماس"



القدس المحتلة / سما/

أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الجدل بمساواته بين تركيا وحركة "حماس" الفلسطينية.

ونشره بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس الذي اغتيل في طهران، وكتب "Turkey = Hamas" (تركيا = حماس)، في إشارة إلى اتهامه أنقرة بدعم الحركة.

وكان أردوغان صرح أمس قائلا: "عصابة القتل الصهيونية وقدرتها على مواصلة مجازرها بكل غطرسة تثير غضبنا جميعا"، مشددا على أنهم "سيحاسبون عاجلا أم آجلا".

تشهد العلاقات التركية – الإسرائيلية توترا متزايدا منذ سنوات، تصاعد بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، حيث اتخذ أردوغان مواقف حادة ضد إسرائيل، متهما إياها بارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين، ومؤكدا دعمه السياسي والإنساني لغزة.

هذا وتستضيف تركيا قيادات من حركة حماس منذ سنوات، وهو ما تعتبره إسرائيل دعما مباشرا لـ"الإرهاب"، بينما ترى أنقرة أن "حماس حركة مقاومة شرعية".

هذا التباين ساهم في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، رغم محاولات سابقة لإعادة تطبيعها.

ويأتي تصريح بن غفير الأخير بعد اغتيال هنية في طهران، وهو ما زاد حدة الخطاب السياسي المتبادل، خاصة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة وازدياد الانتقادات الدولية لسلوك الحكومة الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل رئيس حكومة "الحوثيين" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

موقع "اكسيوس" الاميركي يكشف خطوط إسرائيل الحمراء ليوم غزة التالي

غارات إسرائيلية واسعة النطاق داخل اليمن تستهدف قادة بارزين في صنعاء

بيان لوزراة الدفاع اليمنية عقب إعلان إسرائيل استهداف قيادات في صنعاء

من لم يمت بالرصاص سيموت جوعا..سموتريتش: يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة

جيش الاحتلال يعلن العثور على جثتي اسيرين في غزة

بيروت : مخاوف في لبنان من حظر "حماس" وسط خطة لتسليم سلاح المخيمات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

مئات الالاف يتظاهرون في أستراليا دعما لفلسطين وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

10% من سكان القطاع ..الصحة : 63,025 شهيدا و 159,490 حصيلة حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ بدء عدوان الاحتلال

مسؤولون بإدارة بايدن يعترفون لأول مرة: نتنياهو عرقل اتفاقات تهدئة غزة وكان العقبة الرئيسية وخشينا تشجيع “حماس”

القناة 15 العبرية : نتنياهو يبحث الجمعة خطة لاستبدال قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر

جيش الاحتلال يعلن انتهاء الهدنة الإنسانية في مدينة غزة ويحشد مزيد من قوات الاحتياط ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية