عشرات الشهداء والجرحى ونزوح داخلي بمدينة غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٦٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٤ شهيدا منذ فجر الخميس في قطاع غزة بينهم ٢١ من طالبي المساعدات.

غزة والشمال

واستشهد فجر اليوم اربعة مواطنين واصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

كما استشهد اربعة مواطنين وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة النمر في محيط كافتيريا "قهوتنا" بتل الهوى غرب مدينة غزة، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

واستشهد اثنين من المواطنين واصيب ٢٣ من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال عمليات النسف لمنازل المواطنين في حي الصبرة والزيتون بغزة وببلدة جباليا النزلة شمالي القطاع .

وسط القطاع

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية في دير البلح وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية ان الشهيد هو محمد جمال تمراز وزوجته، ارتقيا جراء قصف الاحتلال منزلهم في شارع السلام في مدينة دير البلح فيما وصل شهيد ثالث إلى مشفى الأقصى.

وفي البريج وسط القطاع ارتفع عدد شهداء الغارات المسائية إلى ثمانية.

فقد ارتقى اربعة شهداء بينهم طفل و ١٨ إصابة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين بالقرب من مول البابا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. بعد وقت قصير من ارتقاء اربعة شهداء بينهم طفلان و٣ إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مدخل محطة أبو عاصي بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

وارتقى خمسة شهداء في قصف خيمتين للنازحين بمواصي خان يونس.

وارتقى في الخيمة الاولى قرب بئر 19:محمد حافظ أحمد أبو جامع وزوجته رزان إبراهيم عرفات البرقوني والمواطن إبراهيم سعد سلامة الدباري.

وفي قصف الخيمة الثانية غرب محطة طبريا استشهد المواطن فايق محمود إسماعيل أبو حماد وشهيد مجهول الهوية.

واستشهد ٣٢ مواطن خلال ٢٤ ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس بينهم ١٧ من طالبي المساعدات.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧١ مواطن و ٣٣٩ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٢٩٦٦ شهيدًا و ١٥٩٢٦٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١١١٢١ شهيدًا ٤٧٢٢٥ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٢ شهيد و ٢٠٣ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢١٨٠ شهيدًا وأكثر من ١٦٠٤٦ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة اربع حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد إلى ٣١٧ حالة وفاة ١٢١ طفل منذ بداية الحرب.