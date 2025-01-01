  1. الرئيسية
بزشكيان: نحن لا نخشى أي تهديد وسنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان

الجمعة 29 أغسطس 2025 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران /وكالات /

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال كلمة ألقاها في ذكرى شهداء حرب الـ12 يوما أن الهدف من ضغوط أمريكا والدول الغربية هو جعل إيران دولة ضعيفة منزوعـة السلاح.
وقال بزشكيان: “نحن لا نخشى أي تهديد، ونعمل بكل طاقتنا لحل مشاكل البلاد ولرفعة وعزة شعبنا. نحن نكره الحرب ونريد السلام، لكننا سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان”.
وانتقد الرئيس الإيراني الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإسرائيل وتبريرها جرائمها، خصوصاً ضد أهالي غزة، قائلا: هذه الدول، من دون أن تذكر بلدا واحدا هاجمته إيران، تتهمنا بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، بينما تدافع عن كيان مجرم يمارس الإبادة. لا أستطيع أن أصدق أنهم بشر، إذ لا يمكن لأي إنسان أن يشاهد المعاناة والآلام التي يعيشها أهل غزة ويبررها. فأين هي حقوق الإنسان التي يدعونها؟ وأي منطق يبرر الدعم العسكري واللوجستي والتقني لكيان قاتل في عالم اليوم؟”.
وأوضح بزشكيان أن الهدف من ضغوط أمريكا والدول الغربية هو جعل إيران دولة ضعيفة منزوعـة السلاح، لكنه شدد: “نحن لا نخشى أي تهديد، ونعمل بكل طاقتنا لحل مشاكل البلاد ولرفعة وعزة شعبنا. نحن نكره الحرب ونريد السلام، لكننا سنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان”.

وأكد بزشكيان: “المجرمون والقتلة يظنون أنهم سيخلّدون بجرائمهم وإراقة دماء الأبرياء، لكن قريباً سيلقون المصير نفسه الذي لقيه أسلافهم، ولن يبقى منهم إلا العار واللعنة”.

