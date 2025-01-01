  1. الرئيسية
الطقس: أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الجمعة 29 أغسطس 2025 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة،  الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة البحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل : يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

السبت:  يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد:  يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة خاصة فوق المناطق الجبلية وانخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ورطباً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل،الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت  الأرصاد الجوية من  خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

