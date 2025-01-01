  1. الرئيسية
بيان لوزراة الدفاع اليمنية عقب إعلان إسرائيل استهداف قيادات في صنعاء

الخميس 28 أغسطس 2025 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صنعاء/ وكالات/

أكد مصدر في وزارة الدفاع التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن "عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء" خلال الهجوم الإسرائيلي على العاصمة اليوم.

وجدد المصدر التأكيد على أن ما يحدث هو "استهداف لأعيان مدنية، واستهداف للشعب اليمني بكله بسبب مواقفه الداعمة لغزة التي تتعرض لإبادة وتجويع على مرأى ومسمع من العالم".

وأشار المصدر إلى أن "جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها، والعمليات اليمنية والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأضاف أن "يد الشعب اليمني القوية بقوة الله ستطال مجرمي الحرب الصهاينة بإذن الله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أنه شن غارة جوية استهدفت موقعا عسكريا تابعا لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر البيان أن الهجوم جاء في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات التي يمثلها الحوثيون، زاعما ارتباطهم بـ"دعم وتمويل إيراني"، وقال إن الحوثيون "يقوضون الاستقرار الإقليمي والتأثير على حرية الملاحة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملياته ضد الحوثيين بالتوازي مع استمرار هجماته على حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدا أنه سيواصل العمل لمنع أي تهديد لأمن إسرائيل، بحسب نص البيان

