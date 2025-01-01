  1. الرئيسية
بلدية دير البلح: لا نستطيع استيعاب أي خيمة نزوح جديد في المدينة ..

الخميس 28 أغسطس 2025 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

حذّر رئيس بلدية دير البلح، نزار عياش، من أن المدينة وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية في ظل موجات النزوح المتواصلة، مؤكدًا أنه "لا توجد مساحة واحدة قادرة على استيعاب أي خيمة نزوح جديدة".

وأوضح عياش أن الساحل مكتظ بالكامل بالنازحين، بينما يشكل شرق المدينة منطقة خطرة تحت القصف المباشر، في حين تعاني البنية التحتية من انهيار واسع، ومحطة التحلية بالكاد توفر الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وأشار إلى أن ما تعيشه دير البلح ينسحب على عموم مناطق المحافظة الوسطى، حيث تتفاقم معاناة الأهالي مع تزايد الضغط السكاني، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى كارثة إنسانية وشيكة.

