نادي الأسير: الاحتلال يحتجز جثامين 50 شهيدًا بينهم امرأتان من الخليل في الثلاجات

رام الله/سما/

ندّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم ، بسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، مؤكّدًا أن هذه الجريمة المستمرة تُعد من أبشع سياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء.

وقال مدير عام نادي الأسير، أمجد النجار والمتحدث الرسمي، إن:" الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثامين 50 شهيدًا وسيدتان من أبناء محافظة الخليل، في ثلاجات مستشفى "أبو كبير"، في واحدة من أكثر السياسات اللاإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسر الفلسطينية".

ووصف النجار هذه السياسة بأنها "فاشية ومتوحشة"، مؤكّدًا أن "الاحتلال لا يكتفي بقتل الفلسطينيين، بل يواصل معاقبتهم بعد استشهادهم من خلال احتجاز جثامينهم وحرمان عائلاتهم من دفنهم ووداعهم بكرامة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والإنسانية".

وأضاف: "هذه الجريمة تُشكّل أداة قمع ووسيلة ضغط نفسي وسياسي على الشعب الفلسطيني، وتهدف لترهيب العائلات الفلسطينية ومنعها من ممارسة حقها الطبيعي في الحزن والوداع والدفن".

وأكد نادي الأسير أن احتجاز جثامين الشهداء يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، لا سيما الاتفاقية الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والمعاملة المهينة، مطالبًا المجتمع الدولي، ولجان حقوق الإنسان، والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم والضغط من أجل الإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة.

أسماء الشهداء المحتجزة جثامينهم من محافظة الخليل في ثلاجات الاحتلال:

1. محمد ناصر طريرة

2. محمد جبارة أحمد الفقيه

3. وائل عبد الفتاح الجعبري

4. ياسر محمد فوزي شويكي

5. بدوي خالد الشلش مسالمة

6. بهاء الدين العواودة

7. عاهد عبد الرحمن إخليل

8. إسلام غياض زاهدة

9. وفاء عبد الرحمن عبد الرزاق برادعي

10. نضال جمعة عبد الله جعافرة

11. محمد كمال الجعبري

12. حمدي أبو دية

13. محمد رائد نايف برادعية

14. عبد الوهاب خلايلة

15. محمد فريد شوقي الزعارير

16. راجح حسام طه أبو اسنينة

17. قتادة سلامة غنيمات

18. محمد عبد المجيد الحلايقة

19. عبد القادر عبد الله القواسمي

20. حسن مأمون قفيشة

21. نصر الله عبد العفو القواسمي

22. محمد كامل عوني أبو ميزر

23. عبد الرحمن طلال أبو سنينة

24. ساري يوسف عمرو

25. باسل وجيه عبد العفو المحتسب

26. عمار محمد عبد الفتاح أبو حسين

27. محمد حسين إسماعيل مسالمة

28. عدي إسماعيل أبو جحيشة

29. محمد عرفات أبو جحيشة

30. إسماعيل أحمد أبو جحيشة

31. محمد أحمد راتب الصبار

32. محمود عبد الحافظ يوسف نوفل

33. مؤمن فايز محمود إخليل

34. محمد ماجد موسى جبارين

35. موسى محمود موسى جبارين

36. ميمونة عبد الحميد حراحشة

37. مجد شاهر عرامين

38. محمد مراد محمد جرادات

39. محمد إحسان ياقين مرقة

40. زهدي نضال أبو عفيفة

41. مهند محمد محمود العسود

42. محمد راشد اعويضة مسك

43. صلاح زياد عيسى شواهين

44. معتز محمود عبد الرحمن أبو زنيد

45. عبد الفتاح عاهد أحمد الحريبات

46. محمود يوسف محمد عابد

47. وديع محمد سمامرة

48. محمد سامر سليمان الجمل

49. مصعب عبد المنعم العيدة

50. ميمونة عبد الحميد حراحشة