غزة ؛ اسرائيل تدمر حي الزيتون ..

الخميس 28 أغسطس 2025 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة ؛ اسرائيل تدمر حي الزيتون ..



غزة /سما/

قال متحدث الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أمس الأربعاء، إن إسرائيل دمرت أكثر من 1500 مبنى سكني بالكامل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، منذ مطلع آب/ أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن بلدة جباليا، شمالي القطاع، تشهد أوضاعا مشابهة تحت القصف والتفجيرات.

وأضاف بصل أن "أكثر من 1500 مبنى تعرض للتدمير الكامل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 6 آب/ أغسطس الماضي".

ولفت إلى أن جنوب حي الزيتون، "سُوي بالأرض ولم يعد فيه أي مبنى قائم".

وأوضح بصل، أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الحفارات والآليات الثقيلة إلى جانب الروبوتات المفخخة بمعدل 7 عمليات تفجير يوميا، إضافة إلى طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" تُلقي متفجرات على أسطح المنازل، ما ضاعف من حجم الدمار.

وأشار إلى أن نحو 80 بالمئة من سكان الحي نزحوا إلى غرب مدينة غزة أو شمالها.

وفي 8 آب الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

