عشرات الشهداء والجرحى وحالات وفاة جوعا في قطاع غزة ..

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 165 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 52 شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة.

غزة والشمال

واستشهد المواطن أنور روحي الشبراوي ومصابون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بالقرب من برج فلسطين في شارع الشهداء بمدينة غزة.

واصيب عدة مواطنين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في الشاطئ الشمالي شمال غربي مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بناية سكنية قرب سوق الذهب بشارع عمر المختار في البلدة القديمة بمدينة غزة.

واستشهد اربعة مواطنين واصيب 75 من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال عمليات النسف لمنازل المواطنين في بلدة جباليا النزلة شمالي القطاع وفي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة .

وسط القطاع

واستشهدت سيدة وطفلها باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة غانم في بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد المواطن سعيد الحرازين قرب منطقة نتساريم وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

واطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها وقنابل إنارة تجاه شاطىء بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 16 مواطنا خلال 24 ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 76 مواطنا بينهم شهيد انتشال و 298 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62895 شهيدًا و158927 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11050شهيدًا 46886 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 18 شهيدا و106 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى 2158 شهيدًا وأكثر من 15853إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة عشر حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد إلى 313 حالة وفاة 119 طفلا منذ بداية الحرب.