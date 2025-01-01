  1. الرئيسية
مسؤول أمني إسرائيلي يعلن بدء مرحلة انفصال السويداء عن سوريا بعد الضربة التي حصلت في الجنوب

الأربعاء 27 أغسطس 2025 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمني إسرائيلي يعلن بدء مرحلة انفصال السويداء عن سوريا بعد الضربة التي حصلت في الجنوب



القدس المحتلة/سما/

أعلن عنان وهبي المستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مرحلة انفصال السويداء عن سوريا قد بدأت.
وجاء تصريحات وهبي عبر قناة “i24news”: “الانفصال يحتاج إلى غطاء واعتراف دولي وخوض مسيرة استقلال، على سبيل المثال لبنان استقل على مراحل خلال ثلاث سنوات”.
وأضاف: “أعتقد أن السويداء بدأت بالمرحلة الأولى، فبعد الضربة البربرية التي حصلت في الجنوب السوري، تيقن كافة الزعماء بتلك المنطقة ومناطق أخرى أن سوريا لن تعود إلى ما أرادت أن تكون، فهي لم تكن دولة موحدة لشعب ذي مصالح عليا محترمة ومقدسة من الجميع، وإنما ديكتاتورية يحكمها حكم مركزي عسكري وعندما سنحت الفرصة لبناء شيئ آخر، عاد النهج نفسه من التكفير والتدمير والحرق”.
وتابع: “هذا النوع لا يستطيع أن يبني أمما وأن يبني دولة، وهو ما أدركته هذه المجموعات، والتي أيقنت أنه يجب أن تنفرد على الأقل في مناطقها وحماية نفسها وأن تأخذ حيزا من الجغرافيا لتعيش بهويتها.. وأستبعد أن تنجح سوريا في السنين القادمة بأن تكون شعبا”.

 

هذا وكان الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري قد طالب في وقت سابق من اليوم الاثنين “شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف معنا لإعلان إقليم منفصل” في جنوب سوريا. وشكر الدول التي وقفت مع دروز سوريا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكما خصص دروز إسرائيل بالشكر.

