اثينا : متظاهرون في اليونان يطلقون ألعاب نارية باتجاه السفارة الإسرائيلية تنديدا بالحرب في غزة

الأربعاء 27 أغسطس 2025 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اثينا/وكالات/

نظم ناشطون مؤيدون لفلسطين مظاهرات حاشدة في أثينا اليوم الثلاثاء، متجهين نحو سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل للتنديد بحرب تل أبيب في غزة ودعم واشنطن لها.

وأظهرت لقطات المتظاهرين وهم يطلقون الألعاب النارية باتجاه السفارة الإسرائيلية ويحرقون علم إسرائيل قبل أن يسيروا في الشوارع حاملين لافتات ولوحات وأعلاما فلسطينية.

كما هتف المتظاهرون ضد الجيش الإسرائيلي وعملياته في غزة أمام السفارة الإسرائيلية.

وجاءت الاحتجاجات في الوقت الذي كثف فيه الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة الأسبوع الماضي عقب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط "عملية عربات جدعون الثانية".

