الأونروا: لا مكان آمنا في غزة والعملية الإنسانية في القطاع على شفا الانهيار

الأربعاء 27 أغسطس 2025 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال المفوض العام لمنظمة "الأونروا" فيليب لازاريني، إنه لا يوجد مكان آمن في غزة ولا أحد في أمان ولا شيء يبرر الهجمات الواسعة على حياة الفلسطينيين وهويتهم.

وأضاف لازاريني أن العاملين الصحيين والصحفيين وعمال الإغاثة قتلوا بأعداد لم يشهدها أي نزاع آخر في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن الجوع يهدد جميع سكان غزة بموت بطيء وصامت أو بموت أثناء البحث اليائس عن الطعام.

ولفت إلى أن المستشفيات والمدارس والملاجئ والمنازل يتم قصفها يوميا في قطاع غزة.

من جهته قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، إن إسرائيل تدير ظهرها لكل القرارات والقوانين وإنكار المجاعة جزء من ذلك، مضيفا: "نحن على شفا انهيار للمنظومة الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، فنصف مليون شخص في مدينة غزة يعيشون في مجاعة حقيقية".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عرض الأربعاء مناطق خالية من خيام النازحين في وسط وجنوب قطاع غزة داعيا الغزاويين في الشمال إلى الانتقال إليها ومشددا على أن إخلاء مدينة غزة لا مفر منه.

وقال أفيخاي أدرعي إن "إدعاءات حماس بأنه ليس هناك أماكن فارغة جنوب القطاع غير صحيحة"، وعرض خريطة تظهر أماكن شاغرة.

ودعا أدرعي السكان في الشمال إلى الانتقال إلى هذه المناطق في مخيمات الوسطى والمواصي، مؤكدا أن إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، واعدا بأن كل عائلة تتوجه إلى الجنوب ستحصل على مساعدات إنسانية من خيم وغيرها.

