ويتكوف: نأمل في إنهاء الحرب في قطاع غزة بحلول نهاية العام

الأربعاء 27 أغسطس 2025 02:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إنه يأمل في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واستكمال المحادثات النووية مع إيران، وإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة بحلول نهاية العام.

وقال ويتكوف لترامب في اجتماع وزاري في البيت الأبيض: "روسيا وأوكرانيا وإيران وإسرائيل وحماس - نعقد اجتماعات هذا الأسبوع بشأن هذه الصراعات الثلاثة، ونأمل في إنهائها قبل نهاية العام".

ولم يوضح ويتكوف طبيعة الاجتماع الذي كان يشير إليه بشأن الحرب في غزة.

ولا تزال مصر وقطر تنتظران رد إسرائيل على الاقتراح الذي صاغته على أساس إطار ويتكوف الذي وافقت عليه حماس في 17 أغسطس/آب. كما امتنعت الولايات المتحدة عن التعليق على الاقتراح ويبدو أنها تدعم الخطط الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.

