كنائس القدس تناشد بتحرّك عاجل لإنهاء معاناة غزة وصون حرية العبادة

القدس المحتلة/سما/

أطلع بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، اليوم الثلاثاء، عضوي مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور كريس فان هولن والسيناتور جيف ميركلي، على التحديات الخطيرة التي يواجهها المسيحيون في الأرض المقدسة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في دار البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة، بمشاركة قيادات كنسية أرمنية وفرانسيكانية ولاتينية وإنجيلية.

وثمن البطريرك ثيوفيلوس الثالث، الجهود المبذولة والمبادرات الساعية لتحقيق حرية العبادة وضمان الوصول إلى المقدسات وممارسة الشعائر الدينية في القدس وسائر الأرض المقدسة.

واستعرض ممثلو كنائس القدس خلال اللقاء، ما تتعرض له كنائس غزة والمستشفى الأهلي العربي "المعمداني" من قصف وغارات متكررة من الاحتلال الإسرائيلي، وما تشكّله الضرائب الإسرائيلية من تهديد مباشر على الإرث الكنسي العريق في القدس وسائر الأرض المقدسة، إضافةً إلى المخاطر المتفاقمة التي تواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتداءات المستعمرين على بلدة الطيبة وسائر أنحاء الضفة.

وتطرقوا إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ عامين، والتجويع المتعمد للأطفال، واستشهاد الأبرياء تحت القصف الإسرائيلي، فيما يخيّم شبح النزوح القسري على عائلات أنهكها الألم والدمار.

وأكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث أن نداء الكنائس يرتفع اليوم من أجل صون الحياة وحماية كرامة الإنسان.