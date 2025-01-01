  1. الرئيسية
الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بقليل

الثلاثاء 26 أغسطس 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بقليل



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الجمعة، حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين

والسبت، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين.

#الطقس

