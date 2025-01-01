سورية تدين التوغّل الإسرائيلي إلى ريف دمشق..

دمشق/ وكالات/

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، "التوغّل العسكري الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق"، مشددة. على أنه "يقوّض جهود الاستقرار ويفاقم من حالة التوتر في المنطقة".

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى التوصل لاتفاق أمني مع سورية عبر محادثات مباشرة تجري بوساطة الولايات المتحدة، إذ أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجانبين يقتربان من إبرام الاتفاق نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، برعاية واشنطن ودول خليجية.

وأفادت الوزارة، في بيان صدر عنها، بأن التوغل نفذ "بعربات مؤللة من إحدى عشرة آلية عسكرية وما يقارب ستين جنديًا"، وقالت إن تلك القوات "سيطرت على تل باط والوردة في سفح جبل الشيخ".

واعتبرت دمشق أن التوغل "انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها". وأضاف البيان أن "هذا التصعيد الخطير يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين".

وأشارت إلى "النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في تحد صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما تلك المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وتابع البيان أن "استمرار مثل هذه الانتهاكات يقوّض جهود الاستقرار ويفاقم من حالة التوتر في المنطقة"،

وأضاف أن سورية "تجدد دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما يكفل صون سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

جاء ذلك فيما تتواصل التوغلات الإسرائيلية في جنوب سورية، إذ وصلت قوة عسكرية، اليوم، إلى بلدة بيت جن في ريف دمشق، على بعد نحو خمسين كيلومترًا من مركز العاصمة، وسيطرت على تل باط الوردة في جبل الشيخ قبل أن تنتشر في البلدة وتطلق النار في الهواء.

وشهد ريف القنيطرة خلال الساعات الماضية تحركات مشابهة، حيث توغلت قوات الاحتلال في بلدة الرفيد وأقامت حاجزًا عند مدخلها الشرقي، قبل أن تنسحب من بلدة بريقة بعد ساعتين من دخولها.

كما أجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش في قرية عين العبد، فيما كانت قد اعتقلت ثلاثة شبان من قرية عابدين بريف درعا الأسبوع الماضي ثم أطلقت سراحهم لاحقًا.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في بيان رسمي أن "قوات من لواء غولان 474 نفذت عدة مداهمات الأسبوع الماضي لضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم في المنطقة الجنوبية من سورية"، مشيرًا إلى مصادرة صواريخ "آر بي جي" وعبوات ناسفة وأسلحة كلاشينكوف خلال عمليات متزامنة.

وبحسب تقارير محلية، تنفذ القوات الإسرائيلية توغلات شبه يومية في بلدات كودنة والعشة والرفيد، إضافة إلى طرنجة وجباتا الخشب، حيث تقوم بتجريف أراضٍ زراعية وإنشاء خنادق جديدة، وسط قلق من اتساع نطاق هذه التحركات.