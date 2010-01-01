الاحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

رام الله/سما/

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية حيث سجل انخفاضا مقداره 0.29% خلال شهر تموز 2025 مقارنة بشهر حزيران 2025.

واشار الجهاز في بيان له اليوم الاثنين، الى انخفاض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.89 مقارنة بـ 121.24 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100)، وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.56%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.47%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2025 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر تموز 2025 مقارنة بشهر حزيران 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.72 مقارنة بـ 120.10 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.58%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.50%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2025 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 51.0% خلال شهر تموز 2025 مقارنة بشهر حزيران 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 118.08 مقارنة بـ 118.69 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.79%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.56%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2025 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر تموز 2025 مقارنة بشهر حزيران 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 114.59 مقارنة بـ 114.79 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.27%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.24%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.75%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2025 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 1.32% خلال شهر تموز 2025 مقارنة بشهر حزيران 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 130.26 مقارنة بـ 132.00 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.44%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 136.90 مقارنة بـ 138.90 خلال الشهر السابق، وسجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 1.00%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.64 مقارنة بـ 116.81 خلال الشهر السابق.

انخفاض في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.22% خلال شهر تموز 2025 مقارنة بشهر حزيران 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي إلى 118.18 مقارنة بـ 118.44 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ونوه جهاز الاحصاء ان بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والصرف الصحي غير متوفرة، ويعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني، أو الطرق، أو شبكات المياه، أو شبكات الصرف الصحي إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.