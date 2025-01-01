  1. الرئيسية
الشرع: هناك بحث متقدم لاتفاق أمني سوري اسرائيلي يستند إلى خط الهدنة ..

الإثنين 25 أغسطس 2025 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق/وكالات/

أكد الرئس السوري أحمد الشرع، أن هناك بحث متقدم بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل مشيرا إلى أن الاتفاق يستند على أساس خط الهدنة عام 1974.

مؤكدا أن لن يتردد في اتخاذ أي قرار أو اتفاق يخدم مصلحة سورية والمنطقة.وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، فإن الجانبين يقتربان من الاتفاق الذي من المرجح أن يبرم في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بوساطة واشنطن وبرعاية دول خليجية.

إلا أن الشرع صرّح أيضًا بأنه لا يرى الظروف الحالية مناسبة لاتفاقية سلام مع إسرائيل، لكنه أكد أنه إذا رأى أن اتفاقية سلام مع إسرائيل ستصب في مصلحة سوريا والمنطقة، فلن يتردد في الإعلان عنها علنًا.

واعتبر الشرع أن الاستثمار السوري في الاستقطاب المذهبي والسياسة في لبنان كان خطأً كبيراً بحق البلدين ولا يجب أن يتكرر.

وقال لوفد إعلامي عربي أنه تنازل عن الجراح التي سبّبها حزب الله لسوريا ولم يختر المضي في القتال بعد تحرير دمشق.

تابع:" هناك من يصورنا كإرهابين وتهديد وجودي وهناك من يريد الاستقواء بسوريا الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله ونحن لا هذا ولا ذاك".

وقال الشرع إنه يريد علاقة مع لبنان من دولة إلى دولة تقوم على معالجات اقتصادية واستقرار ومصلحة مشتركة.

وقال:" سوريا كما أراها فرصة كبيرة للبنان".

