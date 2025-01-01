“أي شخص في غزة لا يُخلي أتركوه ليموت جوعًا”.. تفاصيل مواجهة حادة بين سموتريتش وزامير

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 العبرية عن نقاش صاخب دار في جلسة مغلقة يوم الخميس الماضي بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع ضم نتنياهو وقيادات عسكرية وسياسية لبحث خطة احتلال مدينة غزة.

وخلال النقاش، أوضح زامير أن الجيش لا يستطيع تحديد جدول زمني لإخلاء ما يقارب مليون مدني من قطاع غزة، قائلاً: “لا نعرف مدى تعاون السكان ولا الأدوات التي سنحتاج لاستخدامها، ومن الصعب إعطاء مواعيد دقيقة”.

لكن سموتريتش قاطعه مهاجماً: “أمرناكم بعملية قصيرة. من لا يُخلي مكانه لا تعطوه ماء ولا كهرباء، ليمُت جوعاً أو ليستسلم. هذا ما نريد منكم، وأنتم قادرون على تنفيذه”.

وانضم إليه الوزير إيتمار بن غفير قائلاً لزامير: “هل أنتم خائفون من المستشار القضائي العسكري؟”. فأجابه الأخير بأن الجيش يعمل حالياً في مناطق أخرى مثل خان يونس ورفح.

عندها قال سموتريتش لزامير: “هذا ليس ما أمرت به القيادة السياسية. أنتم لا تريدون هزيمة حماس”. فرد عليه رئيس الأركان بغضب: “أنتم لا تفهمون شيئاً. لا تعرفون ما هي الكتيبة أو اللواء. هذا يحتاج إلى وقت”.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش كاتس لم يتدخلا في هذا النقاش.

لكن نتنياهو والوزير المقرب منه رون ديرمر تحدثا عن مدى “الحبل السياسي” الذي تملكه إسرائيل.

وأوضحا: “الرئيس ترامب يمنحنا كل الدعم، لكن ليس لدينا وقت غير محدود”. “التحرك لمدة ستة أشهر غير ذي صلة. ترامب يريد تحركًا سريعًا وحاسمًا، ولا يريد إطالة أمد الحرب”.