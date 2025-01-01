عشرات الشهداء والجرحى وجيش الاحتلال يدمر مربعات سكنية في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 161 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 63 شهيدا منذ فجر السبت في قطاع غزة بينهم 22 من طالبي المساعدات.

جنوب القطاع

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 33 مواطنا في خان يونس وحدها مادلين استهداف داخل الخيام وقرب مراكز المساعدات.

وواصل جيش الاحتلال تفجير المنازل في مناطق مختلفة من خان يونس.

وسط القطاع

واستشهد المواطن مجدي صبري فتحي الشاعر (38 عامًا) في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

غزة والشمال

واصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في منطقة السرايا بحي الرمال غربي مدينة غزة.

واستشهد 12 مواطنا خلال 24 ساعة شمال غرب غزة بينهم الصحفي خالد المدهون مصور تلفزيون فلسطين.

وقصف جيش الاحتلال عدة منازل داخل حي الصبرة بغزة .

واستشهد الطفلين الشقيقين عوض ونادين إحسان سعد الله بقصف إسرائيلي قرب مسجد حمزة في جباليا النزلة، وإصابات جراء قصف مدفعي على منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وفجر جيش الاحتلال يفجر روبوتات مفخخة في وسط جباليا البلد شمالي قطاع غزة

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 61 مواطنا، و 308 إصابة لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,622 شهيدًا و 157,673 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,778 شهيدًا و 45,632 إصابة.

ونوهت الصحة انه تم اضافة عدد 298 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 16 شهيدًا و 111 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,076 شهيدًا وأكثر من 15,308 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 حالة وفاة، من ضمنهم 114 طفلًا.