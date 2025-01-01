الطقس: الحرارة اعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، حاراً نسبياً الى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.