مقاطعة مهرجان موسيقي في بريطانيا بعد منع فرقة من رفع علم فلسطين

لندن / وكالات /

انسحبت مجموعة من الفرق الموسيقية من مهرجان فيكتوريوس بعدما زعمت فرقة الموسيقى الشعبية الأيرلندية "ذا ماري والوبرز" أنها مُنعت من المشاركة بسبب رفعها العلم الفلسطيني.

وأعلنت فرق "ذا لاست دينر بارتي"، و"كليفوردز"، و"ذا أكاديميك" يوم السبت أنها لن تشترك في مهرجان بورتسموث الموسيقي بعد الحادث الذي وقع يوم الجمعة، بحسب وسائل إعلام إيرليندية.

ومن حينها، أصدر منظمو المهرجان، الذين زعموا أن الفرقة تم قطع عرضها بسبب استخدامها هتافا "تمييزيا"، اعتذارا للفرقة وتعهدوا بتقديم "تبرع كبير لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وفي بيان نشرته على صفحتها على إنستغرام، قالت فرقة الروك "ذا لاست دينر بارتي" إنها ستقاطع المهرجان.

وجاء في البيان: "نحن غاضبون من القرار الذي اتخذ لإسكات فرقة /ذا ماري والوبرز/ (الجمعة) في مهرجان فيكتوريوس. كفرقة، لا يمكننا أن نؤيد الرقابة السياسية، ولذلك سنقاطع المهرجان اليوم".

وتابع البيان: "بينما يجبر سكان غزة عمدا على الوقوع في براثن مجاعة كارثية بعد عامين من تصاعد العنف، من الضروري والواضح أن يستخدم الفنانون منصاتهم للفت الانتباه إلى هذه القضية. رؤية محاولة لتحويل الانتباه بعيدا عن الإبادة الجماعية من أجل الحفاظ على صورة غير سياسية أمر مخيب للآمال للغاية".

وتابع البيان "طوال هذا الصيف، استخدمنا مسارحنا لتشجيع جماهيرنا على التبرع حتى بمبلغ مشروب واحد لمنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين، واليوم نحثكم أكثر من أي وقت مضى على فعل الشيء نفسه".

وأضاف البيان "نحن نأسف بشدة لمعجبينا الذين كانوا يتطلعون لرؤيتنا اليوم، ونحن محطمون لأنه تم وضعنا في هذا الموقف الذي يزعجنا ويزعجكم. فلسطين حرة".

وبعد عرض فرقة "ذا ماري والوبرز"، قال متحدث باسم مهرجان فيكتوريوس: "تحدثنا مع الفنان قبل الأداء بشأن سياسة المهرجان القائمة منذ فترة طويلة بعدم السماح بأي نوع من الأعلام في الحدث، ولكننا نحترم حقهم في التعبير عن آرائهم أثناء العرض".

وتابع "على الرغم من عرض علم على المسرح بما يتعارض مع سياستنا، وتم إثارة هذا الأمر مع طاقم الفرقة، لم ينته العرض في هذه المرحلة، وكان قرار الفرقة هو إيقاف الأغنية".

وردا على ذلك، زعمت فرقة "ذا ماري والوبرز" أن المهرجان أصدر "بيانا مضللا للصحافة يزعمون فيه أنهم قطعوا صوتنا بسبب هتاف تمييزي، وليس بسبب دعوة الفرقة لتحرير فلسطين".

وقالوا: "يُظهر الفيديو الخاص بنا بوضوح أحد أعضاء طاقم فيكتوريوس وهو يصعد على المسرح، ويتدخل في عرضنا، ويزيل العلم من المسرح، ثم يتم قطع الصوت بعد هتاف 'فلسطين حرة'".

وأضافوا "يُسمع نفس عضو الطاقم لاحقا في الفيديو وهو يقول 'لن تعزفوا حتى تتم إزالة العلم'".

وفي حين أعلنت الفرق أنها لن تؤدي عروضها في المهرجان، أصدر المنظمون بيانا آخر على إنستجرام جاء فيه: "فرقة ذا ماري والوبرز فرقة رائعة وكنا نتطلع كثيرا إلى أدائها في فيكتوريوس يوم الجمعة".

وتابع البيان "لم نتعامل مع تفسير سياساتنا بحساسية أو في وقت كاف مسبقا للسماح بالوصول إلى نتيجة معقولة، هذا وضع الفرقة وفريقنا في موقف صعب ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. نود أن نعتذر بصدق لجميع المعنيين".