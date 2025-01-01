وزراء حزب هولندي يستقيلون بشكل جماعي من الحكومة بسبب حرب اسرائيل على غزة

لاهاي /وكالات/

استقال جميع أعضاء الحكومة الهولندية من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" خلفا لزميلهم في الحزب وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب الذي استقال بسبب فشل فرض عقوبات على إسرائيل.

وذكرت قناة "NOS" التلفزيونية أنه تضامنا مع موقف فيلدكامب، سيستقيل جميع الوزراء ووزراء الدولة بالوكالة التابعين للحزب المذكور من مناصبهم. ومن بينهم نائب رئيس الوزراء بالإنابة إيدي فان هيوم، ووزيرا الداخلية والتعليم بالإنابة جوديث أوترمارك وإيبو بروينز، ووزير الصحة بالإنابة دانيال يانسن، بالإضافة إلى أربعة وزراء.

وجاء هذا القرار بسبب عدم وجود إجماع في الحكومة بشأن قضية فرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل على خلفية العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأعلن فيلدكامب استقالته في وقت سابق، قائلا إنه لا يرى إمكانية لفرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل، وتحديد المسار السياسي داخل الحكومة بشكل مستقل.

وقبل ذلك، ناقشت الحكومة الهولندية إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل لعدة ساعات، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق.