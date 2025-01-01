  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزراء حزب هولندي يستقيلون بشكل جماعي من الحكومة بسبب حرب اسرائيل على غزة

السبت 23 أغسطس 2025 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء حزب هولندي يستقيلون بشكل جماعي من الحكومة بسبب حرب اسرائيل على غزة



لاهاي /وكالات/

 استقال جميع أعضاء الحكومة الهولندية من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" خلفا لزميلهم في الحزب وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب الذي استقال بسبب فشل فرض عقوبات على إسرائيل.

وذكرت قناة "NOS" التلفزيونية أنه تضامنا مع موقف فيلدكامب، سيستقيل جميع الوزراء ووزراء الدولة بالوكالة التابعين للحزب المذكور من مناصبهم. ومن بينهم نائب رئيس الوزراء بالإنابة إيدي فان هيوم، ووزيرا الداخلية والتعليم بالإنابة جوديث أوترمارك وإيبو بروينز، ووزير الصحة بالإنابة دانيال يانسن، بالإضافة إلى أربعة وزراء.

وجاء هذا القرار بسبب عدم وجود إجماع في الحكومة بشأن قضية فرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل على خلفية العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأعلن فيلدكامب استقالته في وقت سابق، قائلا إنه لا يرى إمكانية لفرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل، وتحديد المسار السياسي داخل الحكومة بشكل مستقل.

وقبل ذلك، ناقشت الحكومة الهولندية إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل لعدة ساعات، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : بدء المحادثات لتحديد وقت وموقع جديد للمفاوضات

نتنياهو أرسل مساعده إلى الإمارات في محاولة لإصلاح العلاقات معها بسبب الحرب على غزة

ترامب يحرّض على احتلال غزة: المحتجزون سيكونون بأمان إذا دخل الجيش الإسرائيلي

مصادر عسكرية اسرائيلية : حكومة نتنياهو ستنهار بدون مواصلة العملية في غزة

العملية تبدأ منتصف سبتمبر ..نتنياهو يضغط لتسريع احتلال مدينة غزة وسط مفاوضات الاسرى..

"تبرع لغزة".. أغنى اتحاد يهودي بأمريكا يثير السخط بإسرائيل

صحيفة عبرية تتهم مصر بمواصلة بناء جيش قوي ومعاداة إسرائيل في الساحة الدولية ..

الأخبار الرئيسية

وسائل اعلام اسرائيلية : حدث أمني صعب في خان يونس جنوب قطاع غزة

مصر تطالب بوضع حد لجرائم إسرائيل في غزة التي من ضمن نتائجها الوضع الإنساني المأساوي في القطاع

مصادر عسكرية اسرائيلية : حكومة نتنياهو ستنهار بدون مواصلة العملية في غزة

العملية تبدأ منتصف سبتمبر ..نتنياهو يضغط لتسريع احتلال مدينة غزة وسط مفاوضات الاسرى..

صحيفة عبرية تتهم مصر بمواصلة بناء جيش قوي ومعاداة إسرائيل في الساحة الدولية ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية