  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مصادر عسكرية اسرائيلية : حكومة نتنياهو ستنهار بدون مواصلة العملية في غزة

السبت 23 أغسطس 2025 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر عسكرية اسرائيلية : حكومة نتنياهو ستنهار بدون مواصلة العملية في غزة



القدس المحتلة / سما/

 تُقدّر مصادر في المؤسسة العسكرية أن نتنياهو لا ينوي وقف العملية العسكرية واحتلال مدينة غزة.

ووفقًا لمصدر عسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "الانطباع السائد هو أن رئيس الوزراء مُصرّ على العملية حتى النهاية. إنه يُدرك أنه بدونها لن يكون قادرًا على الحفاظ على تماسك الحكومة، وستنهار.

لهذا السبب، يُجهّز الجيش الإسرائيلي نفسه بجدية للقتال. وتُعدّ إعادة تأهيل القوات وتعبئة قوات الاحتياط في الثاني من سبتمبر/أيلول، بعد انتهاء العطلة الصيفية، دليلاً على استعدادهم التام للعمل العسكري.

ويُقدّر جيش الاحتلال أن القتال في غزة قد يستمر لأشهر عديدة أخرى، ولذلك ستُنفّذ تعبئة قوات الاحتياط على مراحل، حيث يُحدّد الجيش مواعيد إرسال الأوامر الأولى هذا الأسبوع، والباقي في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ثم في أوائل ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وتعمل قوات الاحتلال الآن على أساس أن العملية قد تم تنفيذها، وخلال أسابيع سوف تعود القوات مرة أخرى إلى ساحة فلسطين، ومستشفى الشفاء، وأنقاض مبنى البرلمان، وكذلك شارع الوحدة الرئيسي والشوارع المركزية صلاح الدين وعمر المختار، حسب الصحيفة .

مع بداية الأسبوع، سيواصل جيش الاحتلال عملياته لنقل السكان من جنوب المدينة. وفي الأسبوع الماضي، تواصلت إسرائيل مع مديري مستشفيات المدينة وأبلغتهم بإعداد خطط إخلاء ونقل المرضى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : بدء المحادثات لتحديد وقت وموقع جديد للمفاوضات

للمرة الأولى... الأمم المتحدة تعلن رسمياً المجاعة في غزة

ترامب يحرّض على احتلال غزة: المحتجزون سيكونون بأمان إذا دخل الجيش الإسرائيلي

نتنياهو أرسل مساعده إلى الإمارات في محاولة لإصلاح العلاقات معها بسبب الحرب على غزة

استطلاع اسرائيلي: انهيار حزب غانتس والليكود يتراجع وبينيت يتصدر

حكومة نتنياهو تمنع رئيس بلدية برشلونة من الدخول

العملية تبدأ منتصف سبتمبر ..نتنياهو يضغط لتسريع احتلال مدينة غزة وسط مفاوضات الاسرى..

الأخبار الرئيسية

العملية تبدأ منتصف سبتمبر ..نتنياهو يضغط لتسريع احتلال مدينة غزة وسط مفاوضات الاسرى..

صحيفة عبرية تتهم مصر بمواصلة بناء جيش قوي ومعاداة إسرائيل في الساحة الدولية ..

وزير الدفاع الإيراني : لو استمرت الحرب مع اسرائيل 15 يوما لتغيرت أشياء كثيرة …

تصعيد دموي إسرائيلي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

القناة 12 العبرية : بدء المحادثات لتحديد وقت وموقع جديد للمفاوضات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية