رحيل القائد الوطني الكبير عبد الجواد صالح ..

السبت 23 أغسطس 2025 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل القائد الوطني الكبير عبد الجواد صالح ..



رام الله/سما/

رحل المناضل الوطني  الكبيرعبد الجواد صالح، أحد أبرز الشخصيات السياسية الفلسطينية التي تركت بصمة واضحة في مسيرة النضال الوطني، وارتبط اسمه بمواقف مبدئية ومعارضة جريئة للسياسات الرسمية منذ عقود.

وُلد صالح في مدينة البيرة عام 1931، وتلقى تعليمه الجامعي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث حصل عام 1955 على بكالوريوس في الاقتصاد السياسي. منذ عودته إلى فلسطين انخرط في العمل السياسي والجماهيري، وانتُخب عام 1972 رئيساً لبلدية البيرة على رأس قائمة وطنية، ليصبح لاحقاً أحد مؤسسي "لجنة التوجيه الوطني" التي قادت النضال ضد الاستيطان وممارسات الاحتلال تحت إطار "الجبهة الوطنية الفلسطينية"، دون أن تشكّل بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية.

في العام 1973 أبعدته سلطات الاحتلال خارج الوطن، حيث أسس وترأس "مركز القدس للدراسات التنموية" في عمّان، قبل أن يعود إلى الأراضي الفلسطينية عام 1993. كما انتُخب عضواً في المجلس التشريعي عن دائرة رام الله في انتخابات 1996، وتولى حقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية لعامين قبل أن يستقيل عام 1998 احتجاجاً على ممارسات السلطة.

استشهد ابنه ماهر عام 1974 خلال تدريبات عسكرية في لبنان.

