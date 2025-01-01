تصعيد دموي إسرائيلي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 160 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 70 شهيدا منذ فجر الجمعة في قطاع غزة.

جنوب القطاع

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة فجر اليوم بقصف مدفعي استهدف خيام النازحين في مدينة أصداء شمال خان يونس.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى 12 شهيداً بينهم أطفال ورضيعة إضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

والشهداء هم : الطفل عوض حمدان عوض فوجو (١٣ عامًا) وشقيقه الطفل عبد الله (١٠ أعوام) ، الطفلة سجود جميل أحمد شلوف (١٠ أعوام)، الطفل أردوغان زياد خميس الكتناني (٨ أعوام)، الطفلة جوري إيهاب خالد قلة (٧ أعوام)، الطفلة ذهب سامي أحمد قشطة (٦ أشهر)، زينب عطيوي هويشل شلوف (٤٩ عامًا)، سوزان عودة محمد حسين (٥٦ عامًا)، سوسن جميل أحمد شلوف (٢٢ عامًا)، عبد الرؤوف منير أحمد أبو صقر (١٩ عامًا)، يوسف جميل سالم مطر (٤٧ عامًا) وابنه محمد (٢٩ عامًا).

وواصل جيش الاحتلال تفجير المنازل في مناطق مختلفة من خان يونس.

وحسب مصادر طبية فقط استشهد بخان يونس ١٨ مواطن خلال ٢٤ ساعة بقصف خيام النازحين وقرب مراكز المساعدات.

وسط القطاع

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف اسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وعرف من الشهداء المواطن علاء سلمان الحميدي ٢٨ عاما، كما قصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم البريج وسط القطاع.

غزة والشمال

واستشهد أربعين مواطنا خلال ٢٤ ساعة في مناطق متفرقة من مدينة غزة كان بينهم ١٢ بقصف مدرسة عمرو بن العاص بحي الشيخ رضوان إضافة إلى اعداد متفرقة بمخيم الشاطيء وحي التفاح والزيتون والصبرة.

ونفذت قوات الاحتلال صباح السبت ست عمليات نسف لمنازل المواطنين خلال أقل من ١٥ دقيقة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧١ مواطنا و ٢٥١ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٢٢٦٣ شهيدًا و ١٥٧٣٦٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٠٧١٧ شهيدًا ٤٥٣٢٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٤ شهيد و١٣٣ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٠٦٠ شهيدًا وأكثر من ١٥١٩٧ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد إلى ٢٧٣ حالة وفاة بينهم ١١٢ طفل منذ بداية الحرب.