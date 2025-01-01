تصعيد في قتل المدنيين ..عشرات الشهداء واستمرار اجتياح الزيتون بغزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥٩ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥٢ شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة.

غزة والشمال

وواصل جيش الاحتلال تفجير المنازل بحي الزيتون والصبرة إضافة إلى عنايات النسف بالشجاعية وجباليا.

وارتقى خمسة شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف مواطن فلسطيني وزوجته وثلاث من أطفالهما جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

واستشهد اربعة مواطنين وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الأسود في الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.

ومساء الخميس ارتقى سبعة شهداء وإصابات في قصف منزل لعائلة ابو شريعة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة وهم :أحمد أبو شريعة، معين عبد العزيز أبو شريعة ، أنور إبراهيم أبو شريعة، وائل أبو شريعة ، زهدي حمدي أبو شريعة، عهد معين أبو شريعة، سما أحمد أبو شريعة وعبد الواحد محمد أبو شريعة.

وأعلن مشفى حمد انه استقبل الخميس ثلاثة شهداء شهيدًا و ٩١ مصابًا من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة.

جنوب القطاع

وارتقى خمسة شهداء جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات وعناصر تأمينها.

واصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب مسجد عباد الرحمن في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسط القطاع

واستشهد طفل ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بمحيط النادي الأهلي في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واعلن مشفى العودة انه استقبل خلال ال ٢٤ ساعة الماضية سبعة شهداء و ١٨ إصابة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧٠ مواطن و ٣٥٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٢١٩٢ شهيدًا و ١٥٧١١٤ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٠٦٤٦ شهيدًا ٤٥٠٧٣ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ١٨ شهيد و ١١٧ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٠٣٦ شهيدًا وأكثر من ١٥٠٦٤ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد إلى ٢٧١ حالة وفاة بينهم ١١٢ طفل منذ بداية الحرب.