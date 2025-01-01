تحقيق بريطاني صادم: 83% من قتلى غزة مدنيون وإسرائيل تكذب في بياناتها ..

لندن /وكالات/

كشف تحقيق مشترك لجريدة الغارديان البريطانية ومجلة 972+ الإسرIئيلية-الفلسطينية وموقع Local Call العبري أن آلة الحرب الإسرIئيلية قتلت خمسة مدنيين من بين كل ستة في غرْة حتى مايو الماضي، وهو ما يعني أن نسبة القتلى المدنيين تبلغ إجمالًا 83%. هذا الكشف مبني على سجلات الاستخبارات الإسرIئيلية التي اطّلع عليها المشاركون في التحقيق.

وفقًا للبيانات الواردة في التحقيق، كان خمسة من كل ستة فلسطينيين قُتلوا في غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيين. وط

وأشارت الصحيفة البريطانية في هذا السياق إلى أن هذا "معدل مجازر هائل لم يُضاهَ في حروب العقود الأخيرة".

وفقًا لبيانات وزارة الصحية في غزة، استشهد 53,000 فلسطيني منذ بداية الحرب وحتى مايو/أيار الماضي.

وفقا التحقيق من بين القتلى، كان 7,330 من أعضاء حماس والجهاد الإسلامي، و1,570 آخرين من العناصر العسكرية "الظاهرية" - ليصل إجمالي القتلى إلى 8,900.

ولذلك، أشار التحقيق إلى أن معديه توصلوا إلى أن 17% فقط من القتلى في قطاع غزة كانوا مسلحين - والباقي مدنيين (أو 14% و86%، إذا طُرح عدد القتلى "الظاهريين").