ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات يحتفي بيوم المرأة الإماراتية بعروض فاخرة لا تُفوّت

ابو ظبي/سما/

احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، أطلقمنتجع ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات باقة من العروض الحصرية لتدليل السيّدات وإدخال البهجة إلى قلوبهنّ. يمكن للنساء الاستمتاع بخصم 26% على الإقامة لمدّة ليلتَين في إطار باقة "عطلتك على طريقتك" Holiday Your Way، إلى جانب عروض مميّزة في "أنجانا سبا" Anjana Spa، المنتجع الصحي الأكبر في جزيرة السعديات، وفي صالون "آيفي بيوتي أند بابلز" Ivy Beauty & Bubbles . إنّه الموعد الأمثل لتدلّل المرأة الإماراتية نفسها بتجربة تجمع بين الراحة والرفاهية والجمال في أحد أرقى المنتجعات الشاطئية في العاصمة، سواءً كانت تنشد علاجاً لاستعادة النضارة والشباب، أو جلسة تدليك مُريحة، أو تسريحة شعر أنيقة.

باقة "عطلتك على طريقتك"

يدعو منتجع ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات الضيوف للاحتفاء بهذه المناسبة مع تجربة شاطئية استثنائية، من خلال باقة "عطلتك على طريقتك" الحصرية. يُمكن للضيوف الاستمتاع بخصم يصل إلى 26% عند حجز إقامة لمدّة ليلتَين أو أكثر، ممّا يُشكّل فرصة مثاليّة للقاء الأحبّة والاستمتاع معاً بتجربة من الدلال. سواءً كنتم تبحثون عن لحظات من الصفاء والراحة المطلقة، أو تجارب طعام مترفة، أو أجواء احتفالية على الشاطئ تحت أشعة الشمس الذهبية، فإنّ مفهوم الإقامة الشاملة في ريكسوس بريميوم لا يغفل عن أي تفصيل لتلبية جميع تطلّعات الضيوف.

يتربّع منتجع ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات قبالة الشاطئ الرملي الناصع في الجزيرة، حيث يُشكّل واحةً استثنائية لا تقتصر على الإقامة فحسب، بل ترتقي إلى تجربة متكاملة. هنا، يُمكن للضيوف الانغماس في سلسلة من أنشطة العافية التي ينظّمها نادي "إكسكلوسيف" الرياضي، بدءاً من جلسات العلاج بالصوت التي تُعيد التوازن إلى الجسم والروح، مروراً بتجربة "السرير العائم" المُبتكرة، وصولاً إلى حصص اليوغا التأمّلية على الشاطئ عند غروب الشمس. كما يتسنّى للضيوف الاسترخاء مع أنغام الموسيقى الحيّة التي تعمّ أرجاء الفندق، أو تذوّق ما لذّ وطاب من المأكولات العالمية في مطاعم المنتجع الحائزة على جوائز.

رحلة الرفاهية في "أنجانا سبا"

بمناسبة الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، يدعو "أنجانا سبا" السيّدات إلى الاستمتاع بلحظات من الصفاء والاسترخاء مع خصم بنسبة 20% على جميع علاجات الجسم وجلسات التدليك، وذلك خلال الفترة الممتدّة من 24 ولغاية 30 أغسطس الجاري. يحتضن المنتجع بين أركانه واحة "أنجانا سبا"، حيث تمتزج الطقوس الشرقية العريقة مع أحدث التقنيات العصرية لتقديم تجربة تُعيد التوازن إلى الجسم والذهن من الأعماق. سواءً اختارت الضيفات جلسة تدليك لتخفيف التوتّر والتشنّج، أو تغليفاً للجسم يُغذّي البشرة من العُمق، أو أحد علاجات السبا الشهيرة، فإنّ كل علاج مُصمَّم بعناية ليُجدّد الطاقة ويُعيد الصفاء للجسموالذهن.

ولتكتمل تجربة العافية، يتسنّى للضيفات الاستفادة من الدخول مجاناًإلى مرافق السبا الفاخرة، وتشمل غرفة البخار والساونا وغرفة الثلج والجاكوزي ومسبح السبا.

صالون "آيفي بيوتي أند بابلز"

يدعو صالون "آيفي بيوتي أند بابلز" السيّدات إلى الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية والتألّق بأجمل حلّة، عبرالاستفادة من خصم بنسبة 20% على جميع خدمات تمليس الشعر. يُشكّل الصالون العصري والأنيق وجهةً فاخرة حيث يلتقي الدلال بروح الإبداع، فيما يدأب فريق خبراء التصفيف المتمرّسين على ابتكار إطلالات متنوّعة، من التسريحات الأنيقة وصولاً إلى الخصل المتموّجة. سواءً كنتِ تستعدّين لأمسية استثنائية أو ترغبين فقط في تدليل نفسكِ، فستجدين في صالون "آيفي بيوتي أند بابلز" الوجهة المثالية لإضفاء الرونق والبريق على الأجواء الاحتفالية.

يُرسّخ منتجع ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات مكانته كوجهة استثنائية للاحتفاء بـيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي، بفضل ما يُقدّمه من إقامات فاخرة، وعلاجات السبا التي تُعيد الصفاء إلى الجسد والذهن والروح، وتجارب الدلال للعناية بالجمال. يُمهّد المنتجع للحظات من العُمر، سواءً اختار الضيوف قضاء عطلة نهاية أسبوع على شاطئ البحر أو تدليل نفسهم بلحظات عناية طال انتظارها.

للحجوزات:

يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: reservation.saadiyat@rixos.com

أو الاتصال على الرقم: 2222 492 2 971+

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://allinclusive-collection.com/en/

