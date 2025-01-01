السفير الأميركي: سنحترم أي قرار تتخذه إسرائيل بشأن غزة

غزة / سما /

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الخميس، 21 أغسطس 2025، إن الولايات المتحدة ستحترم أي قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب في غزة ، أو المفاوضات مع حماس حول صفقة إعادة المختطفين.

وأوضح هاكابي في مقابلة، مع برنامج "هذا الصباح" على الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان- ريشيت بيت"، أنه من غير الحكمة تقديم نصائح مباشرة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بشأن قراراته، مشيرا إلى ضرورة التأكد أولا من جدية حماس في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن التجربة السابقة أظهرت أن حماس غالبا ما تغير شروط أي اتفاق في اللحظة الأخيرة، معربا عن أمله في ألا تتكرر هذه الحالة هذه المرة.

وأكد أن الموقف الأميركي واضح: "يجب إعادة جميع الرهائن، ولا يمكن السماح لحماس بالبقاء في السلطة".

وأضاف السفير أن الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بفرض قرارات على إسرائيل، مشيرا إلى أن تل أبيب ستتخذ القرار الأنسب لمصلحة البلاد والرهائن.

وأكد أن هذا قرار صعب للغاية، وسيجد مؤيدين ومعارضين على حد سواء، موضحا أن المعاناة الحالية في غزة ليست بسبب إسرائيل، بل نتيجة تصرفات حماس. وفق قوله

​وفيما يخص شروط أي اتفاق محتمل، أوضح هاكابي أنه ليس في موقع يمكنه من تحديد التفاصيل بدقة، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة غير كاملة.

وأكد أن موقف الولايات المتحدة يقوم على ضرورة اختفاء حماس، مشبها الأمر بمغادرة النازيين لمراكز قوتهم بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن ما حدث في 7 أكتوبر لا يمكن التسامح معه، ولا يمكن ترك حماس كما هي ومنحها شعورا بالنصر، بعد أن قتل مقاتلو الحركة 1200 شخصا واختطفوا 250 آخرين.

وعند سؤاله عن موعد نهائي لإنهاء الحرب، قال هاكابي إنه ليس من المناسب تحديد جدول زمني. وأوضح أن السؤال الأهم هو تحديد الهدف، مؤكدا أنه إذا كان الهدف هو منع تكرار أحداث 7 أكتوبر، فلا يمكن وضع إطار زمني محدد لذلك.