السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا قيد الإنشاء في أم الفحم

ام الفحم /سما/

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات التابعة لها، فجر اليوم الخميس، منزلا قيد الإنشاء في مدينة أم الفحم بمنطقة وادي عارة، في أراضي عام 1948، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت حي العرايش بالمدينة ومنعت الأهالي من الوصول إلى مكان المنزل، كما دفعت بسيارة مزودة بالمياه العادمة.

وهذا هو المنزل الثاني الذي تهدمه السلطات الإسرائيلية في حي العرايش خلال الأشهر الأخيرة، إذ سبق أن هدمت منزلا مكونا من عدة طوابق بادعاء البناء دون ترخيص.

وقالت بلدية أم الفحم، صباح اليوم، إن ذلك يأتي ضمن حملات الهدم وسياسة التضييق على البلدات العربية التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير"، والتي يتفاخر بها في كل محفل بعدد البيوت التي يهدمها".