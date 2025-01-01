الاحتلال يدمر ويخرب مسجد أبو بكر الصديق بمخيم نور شمس

طولكرم/سما/

قالت مديرية أوقاف طولكرم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وبصورة متكررة، ألحقت من جديد دمارا وخرابا وتكسيرا كبيرا في مسجد أبو بكر الصديق الواقع في مخيم نور شمس، يضاف لسلسة الاعتداءات عليه، وذلك خلال اقتحامها المتواصل للمخيم.

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي طال مرافق المسجد، بما في ذلك جدرانه الداخلية ومحتوياته ومقتنياته، ما يعكس استهدافا مباشرا لبيوت الله.

وأشارت المديرية إلى أن عدد المساجد في مخيمي طولكرم ونور شمس يبلغ تسعة مساجد، ولا يزال حتى اللحظة من غير الممكن معرفة حجم الأضرار التي لحقت بها نتيجة العدوان المتواصل على المخيمين، بسبب استمرار الحصار العسكري ومنع الطواقم المختصة من الوصول إليها.

وطالبت أوقاف طولكرم المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل لوقف استهداف دور العبادة، مؤكدة أن المساجد يجب أن تصان وفق القوانين الدولية والإنسانية.