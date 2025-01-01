  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ155 من مصابي ومرضى غزةعن طريق مطار "رامون"

الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ155 من مصابي ومرضى غزةعن طريق مطار "رامون"



ابو ظبي/سما/

قامت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتنفيذ رحلة إخلاء جديدة ضمت 155 مصابا ومريضا برفقة ذويهم من قطاع غزة، وذلك عن طريق مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم، ليصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 2785 مريضا ومرافقا أجلتهم دولة الإمارات ووفرت لهم الرعاية العلاجية منذ بدء الأزمة.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة ضمن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتقديم العلاج لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 طفل من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة، استمرارا لجهود دولة الإمارات الرائدة للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، والحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة الإنسانية الحرجة.

وفي هذا السياق، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، سلطان محمد الشامسي، على الاستجابة الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات لنقل الجرحى والمصابين من المدنيين في قطاع غزة بشكل عاجل، في إطار الموقف الثابت والدعم التاريخي للشعب الفلسطيني في كل الظروف والأوقات، انطلاقا من المسؤولية الإنسانية للدولة نحو تقديم المساعدات الفورية ودعم الاستقرار والتخفيف على الشعوب المتضررة بسبب الحروب والصراعات.

الأكثر قراءة اليوم

14 مقاوما يهاجمون موقعا عسكريا اسرائيليا ويحاولون أسر جنود في رفح

ترامب : أنا ونتنياهو ابطال حرب وفي اسرائيل يحاولون إرساله للسجن ..

نتنياهو يأمر بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال غزة وجيش الاحتلال يعلن بدء عمليات تمهيدية لاجتياح المدينة

إسرائيل تبدأ استدعاء جنود احتياط للبدء بتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة بالكامل

باسم نعيم : ننتظر رد اسرائيل لكن نتنياهو يريد مواصلة حرب الإبادة

المجرم بن غفير يشن هجوما انتقاميا على الأسرى بطباعة صور الدمار في غزة

أستراليا ترد على نتنياهو: القوة لا تُقاس بتفجير الأبرياء وتجويع الأطفال

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يأمر بتقصير المهلة الزمنية لاحتلال غزة وجيش الاحتلال يعلن بدء عمليات تمهيدية لاجتياح المدينة

واشنطن تفرض عقوبات على قضتة في الجنائية الدولية ونتنياهو يشكر ترامب

كتائب القسام تكشف تفاصيل اقتحام مقاوميها لموقع عسكري اسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

كمين

14 مقاوما يهاجمون موقعا عسكريا اسرائيليا ويحاولون أسر جنود في رفح

وقف اطلاق النار

صحيفة : تشاؤم من فشل اتفاق وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية