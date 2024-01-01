واشنطن تفرض عقوبات على قضتة في الجنائية الدولية ونتنياهو يشكر ترامب

سما / وكالات /

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مساء الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت عقوبات شخصية على قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب ما وصفه بـ"تهديد أمني" تمثله المحكمة، واستخدامها كـ"أداة قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل".

وبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات جاءت بموجب مرسوم رئاسي وقعه ترامب في فبراير الماضي، ردا على الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ضد مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وكذلك ضد مواطنين أمريكيين.

وشملت العقوبات أربع شخصيات من المحكمة:

* القاضية كيمبرلي فروست من كندا

* القاضي نيكولاس جيلو من فرنسا

* نائبة المدعي العام نزهات شامين من فيجي

* نائب المدعي ميم نيانغ من السنغال

وقال روبيو: "هؤلاء شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة للتحقيق أو إصدار أوامر اعتقال أو مقاضاة مواطنين من الولايات المتحدة أو إسرائيل، دون موافقة حكوماتهم".

وأضاف: "الولايات المتحدة كانت واضحة في رفضها لتسييس المحكمة وسوء استخدام سلطاتها وتجاهلها لسيادتنا الوطنية. المحكمة أصبحت تهديدًا أمنيًا قوميًا، وأداة قانونية ضدنا وضد إسرائيل".

وتابع: "سنتخذ كل إجراء نراه مناسبًا لحماية جنودنا وسيادتنا وحلفائنا من إجراءات غير شرعية وعديمة الأساس من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وفي شباط/ فبراير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت. وينص الأمر على عقوبات اقتصادية وحظر دخول على من ساعدوا في التحقيق وعائلاتهم.

وفي ختام تصريحه، دعا روبيو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة إلى "إعادة النظر"، واصفًا المحكمة بـ"المفلسة أخلاقيًا"، ومشيرًا إلى أن "كثيرًا من تلك الدول تدين بحريتها لتضحيات الجنود الأمريكيين".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار حرب الإبادة على قطاع غزة.

من جهته أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، عن شكره للولايات المتحدة بعد قرارها فرض عقوبات شخصية على قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية أوامر الاعتقال الصادرة العام الماضي ضده وضد وزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر الماضي أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، متهمينهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعلق نتنياهو على القرار قائلاً: "أرحب بقرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. هذا إجراء حازم ضد حملة التشويه الكاذبة ضد إسرائيل وجيشها، ودعما للحق والعدالة".