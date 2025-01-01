حماس: الاحتلال يرتكب جريمة حرب بحق الأسرى

غزة / سما /

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب مكتملة الأركان" بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، عبر إجراءات قمعية متصاعدة تستهدف بشكل خاص قادة الحركة الأسيرة.

وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد، في تصريح صحفي ، إن الاحتلال يمارس حملة قمع غير مسبوقة تشمل العزل الانفرادي، التجويع، الضرب، الإهانة، الحرمان من العلاج والنوم، بهدف كسر إرادة الأسرى واغتيال معنوياتهم، مشيراً إلى أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

وبيّن شديد أن الإجراءات القمعية تركز بشكل خاص على قادة الحركة الأسيرة، من بينهم الأسرى حسن سلامة، عباس السيد، معمر شحرور، ومهند شريم، مؤكدًا أن الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى النفسي والجسدي بهم لما يمثّلونه من رمزية قيادية ورافعة وطنية داخل السجون.

وأشار إلى أن الاستهداف لا يقتصر على أسماء محددة، بل يأتي ضمن سياسة شاملة لتفكيك البنية القيادية للحركة الأسيرة داخل السجون، ما يجعل حياة هؤلاء القادة عرضة لخطر الموت في أي لحظة نتيجة ما وصفه بـ"التصفية البطيئة والممنهجة".

ودعا شديد إلى تدخل دولي عاجل لرصد الانتهاكات داخل سجون الاحتلال ووقف إجراءات العزل والتجويع والإهمال الطبي، موجّهًا نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسرى القادة ومنع ارتقاء شهداء جدد خلف القضبان.