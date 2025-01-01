  1. الرئيسية
كتائب القسام تكشف تفاصيل اقتحام مقاوميها لموقع عسكري اسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

الأربعاء 20 أغسطس 2025 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تكشف تفاصيل اقتحام مقاوميها لموقع عسكري اسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة



غزة/سما/

- أعلنت كتائب القسام ان مقاوميها تمكنوا صباح اليوم من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة.

- وقالت القسام في بيان لها "تمكن مجاهدونا الموقع واستهدفوا عددًا من دبابات الحراسة من نوع "ميركفاه4" بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين105".

- واستهدفت القوة عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة حسب البيان.

 - وبينت المتائب" اقتحم عدد من المجاهدين المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدية فيما تمكن مجاهدونا أيضاً من قنص قائد دبابة "ميركفاه 4" وإصابته إصابة قاتلة، ودك مجاهدونا المواقع المحيطة لمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات.

- وتم حسب البيان دك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحاب المجاهدين من المكان.

- وأوضح البيان انه فور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، واستمر الهجوم لعدة ساعات، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

