14 مسلح يهاجمون موقعا عسكريا ويحاولون أسر جنود في رفح

الأربعاء 20 أغسطس 2025 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
14 مسلح يهاجمون موقعا عسكريا ويحاولون أسر جنود في رفح



غزة / سما /

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الأربعاء ، تفاصيل محاولة أسر جنود في مدينة رفح جنوب قطاع غزة نفذها عدد من المسلحين صباح اليوم.

وقالت القناة، "حدث غير مسبوق، بعد عامين من الحرب: صباح اليوم، خرجت خلية من ما لا يقل عن 14 مسلحا (على الأرجح قرابة 20) من فتحة نفق قرب موقع للجيش في جنوب قطاع غزة، وبدأ المسلحون بإطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشات باتجاه قوات الجيش داخل الموقع".

وأضافت القناة أنه "جرى اشتباك ودفع الجيش بطائرات ودبابات أطلقت النار باتجاههم، ولا يزال غير واضح كم منهم قُتل في الغارات الجوية، قوات الجيش، جوا وبرا، تواصل عمليات التمشيط".

وتابعت "يدور الحديث عن هجوم منظم، ويقدّر الجيش أن الخلية خططت للتسلل إلى الموقع وحتى أسر جنود".

وتحدث الإعلام العبري، عن إصابة 3 جنود على الأقل في الهجوم.

#غزة #رفح #كمين #اسر جنود #الجيش الإسرائيلي #المقاومة

