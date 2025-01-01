مخابرات الاحتلال تستدعي أمين سر "فتح" بالقدس شادي المطور للتحقيق

القدس المحتلة/سما/

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي المطور، للتحقيق، وقامت بتسليمه قرارا بتجديد القرار السابق القاضي، بعدم دخوله الضفة الغربية.

وأوضحت محافظة القدس، أن المطور يتعرض منذ أكثر من ست سنوات لسلسلة متواصلة من التضييقات والإجراءات التعسفية، في محاولة من سلطات الاحتلال لثنيه عن القيام بأي نشاط سياسي أو وطني تعتبره تجسيدًا للسيادة الفلسطينية في المدينة المقدسة، التي تسعى إلى محاربتها عبر ملاحقة الرموز الوطنية والقيادات الفاعلة فيها.

ويأتي هذا الاستدعاء في إطار السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال ضد الشخصيات المقدسية، بهدف تقويض أي حضور فلسطيني رسمي أو شعبي في القدس، وفرض واقع بديل يخدم مخططاته الاستعمارية والتهويدية.