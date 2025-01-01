  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مخابرات الاحتلال تستدعي أمين سر "فتح" بالقدس شادي المطور للتحقيق

الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخابرات الاحتلال تستدعي أمين سر "فتح" بالقدس شادي المطور للتحقيق



القدس المحتلة/سما/

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي المطور، للتحقيق، وقامت بتسليمه قرارا بتجديد القرار السابق القاضي، بعدم دخوله الضفة الغربية.

وأوضحت محافظة القدس، أن المطور يتعرض منذ أكثر من ست سنوات لسلسلة متواصلة من التضييقات والإجراءات التعسفية، في محاولة من سلطات الاحتلال لثنيه عن القيام بأي نشاط سياسي أو وطني تعتبره تجسيدًا للسيادة الفلسطينية في المدينة المقدسة، التي تسعى إلى محاربتها عبر ملاحقة الرموز الوطنية والقيادات الفاعلة فيها.

ويأتي هذا الاستدعاء في إطار السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال ضد الشخصيات المقدسية، بهدف تقويض أي حضور فلسطيني رسمي أو شعبي في القدس، وفرض واقع بديل يخدم مخططاته الاستعمارية والتهويدية.

#شادي المطور #مخابرات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مكتب نتنياهو : يجب الإفراج عن الخمسين اسيراً دفعة واحدة ونحن في المرحلة النهائية لإخضاع حماس ..

قناة كان العبرية: مصر تقترح نقل أسلحة حركة حماس إليها كوديعة لمدة غير محدودة

قطر: رد “حماس” على مقترح وقف النار في غزة “إيجابي جدًا” ويتطابق مع ما قبلته إسرائيل سابقا

ترامب : أنا ونتنياهو ابطال حرب وفي اسرائيل يحاولون إرساله للسجن ..

البيت الأبيض: حماس قبلت بالمقترح الجديد بسبب منشور ترامب "القوي" الذي هدد فيه بتصفية الحركة

نادين أيوب أول ممثلة فلسطينية في ملكة جمال الكون

إسرائيل تبدأ استدعاء جنود احتياط للبدء بتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة بالكامل

الأخبار الرئيسية

كمين

14 مسلح يهاجمون موقعا عسكريا ويحاولون أسر جنود في رفح

وقف اطلاق النار

صحيفة : تشاؤم من فشل اتفاق وقف إطلاق النار

باسم نعيم : ننتظر رد اسرائيل لكن نتنياهو يريد مواصلة حرب الإبادة

يديعوت : كاتس يوافق على خطة احتلال مدينة غزة تحت اسم عربات جدعون 2

ترامب : أنا ونتنياهو ابطال حرب وفي اسرائيل يحاولون إرساله للسجن ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية