رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد 60 مواطنا وإصابة آخرين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على مختلف أنحاء قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

مستوطنون يعتدون على مواطن ونجله شرق الخليل ويقيمون بؤرة استيطانية جنوب نابلس

باريس: ربط نتنياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية "دنيء"

مجلس الوزراء يطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف الحرب على غزة والمخططات الاستيطانية في القدس

إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحق المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

العاهل الأردني يؤكد دعم بلاده الكامل للبنان ويجدد مطالبته بوقف الحرب على غزة

"عناب".. شريان اقتصادي يهدد الاحتلال بقطعه

الاتحادات النقابية الأوروبية تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وإنهاء العلاقات التجارية مع المستوطنات

"الأيام":

60 شهيداً .. غارات مكثفة على القطاع ونزوح واسع من جنوب مدينة غزة

مصر تحذر إسرائيل: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "خط أحمر"

ارتفاع وفيات التجويع إلى 266 شهيداً

القطاع يواجه إبادة صحية كاملة و28 طفلاً يستشهدون يومياً

بؤرة استيطانية في عقربا وشق طرق في دير دبوان وأم صفا، وهدم منزل ومنشآت في بيت سيرا

رئيس «العليا» الإسرائيلية: سجوننا أصبحت مثل معتقل غوانتانامو

الكشف عن نفق وحفريات جديدة داخل ساحة البراق غرب الأقصى

إسرائيل: استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط تمهيداً لاحتلال مدينة غزة

25 مريضاً في مشفى الشفاء مهددون بالموت جراء سوء التغذية

"القدس":

الآلاف ينزحون تحت القصف وزحف الدبابات

البرش: وفاة طفل كل 40 دقيقة في غزة

الدنمارك وفنلندا: الاعتراف بدولة فلسطين مسألة وقت

إسرائيل تطلب رسمياً من واشنطن إنهاء عمل "اليونيفيل"

حكومة نتنياهو تزيد نفقات "الأمن" وتقلص ميزانيات الوزارات الأخرى